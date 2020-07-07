 

В Москве отреставрируют историческое здание театра

07.07.2020, 9:23, Разное

Столичные власти рассказали о планах комплексной реставрации здания театра “Модерн”, передает сетевое издание “Москва 24”. Интерьеры и фасады планируется восстановить по архивным документам.

В частности, будут возвращены утраченные элементы декора. “Это две скульптурные композиции с атлантами – они были на крыше здания, а также балюстрада”, – рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.



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