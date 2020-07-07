Обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan стал доступен для предзаказа

07.07.2020, 9:20, Новости дня

Известный бренд Volkswagen стартовал предварительные заказы на обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan.

Покупателям будут предложены несколько модификаций автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами. В минимальной версии паркетник Tiguan получит 1,5-литровый мотор на 130 л.с. мощности с 6-ступенчатой механической трансмиссией. В более дорогом исполнении модель получила 1,5-литровый двигатель на 150 л.с., тогда как автомобиль имеет уже 7-ступенчатую роботизированную коробку передач.

Что касается дизельной версии, то здесь применили 2-литровый двигатель с мощностью 150 л.с. Минимальная цена на паркетник в Европе составит от 28,2 тысяч евро в базовой комплектации. О поставках на российский рынок пока данных нет.