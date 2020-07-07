Прототип BMW M4 рассекретили на тестах

07.07.2020, 9:20, Новости дня

В Сети опубликовали свежие снимки прототипа модели BMW M4, которая проходит тестовые испытания.

В свою очередь, автомобиль имеет плотную защитную пленку, которая не позволяет детально рассмотреть все изменения по кузову. Более того, решетку радиатора все же раскрыли и на ней можно увидеть знакомый значок, который свидетельствует о принадлежности автомобиля к модели BMW M4. Напомним, автомобиль получил 6-цилиндровый двигатель, который выдает 500 л.с. мощности. Также здесь задействовали трансмиссию с двойным сцеплением.

Во всех версиях автомобиль получил полный привод. Кроме того, разработчики применят модификацию с задним приводом, которая имеет силовой агрегат на 480 л.с. мощности. Премьера BMW M4 пройдет в начале осени.