1 августа – День города Рыбинска

07.07.2020, 9:27, Новости

Теги: Выходные, Праздник

В этом году День города Рыбинска пройдет 1 августа. Его название – «Рыбинск. Старт на 950» – определил большой юбилей, который город отметит в 2021 году.

На формат проведения праздника оказал влияние ряд ограничительных мер. Его главной особенностью станет большое количество праздничных площадок, которые позволят максимально разобщить людей, не допуская большого стечения горожан на одной из них.

Со всеми мерами, продиктованными безопасностью в условиях коронавируса, состоится беговой полумарафон «Великий Хлебный путь». Также горожане увидят авиашоу и водный праздник. Торжественное мероприятие запланировано у ДС «Полёт». Площадь им. П.Ф.Дерунова отдана под народную сцену, а Красная площадь – под ярмарку народного творчества.

Новой площадкой праздника станет Никольский бульвар и улица Ломоносова. Здесь состоится семейный фестиваль «Вместе с папой». Карякинский сад будет творческой площадкой для рыбинских музыкантов и поэтов, а вечером концертную программу исполнит муниципальный оркестр им. Аркадия Шацкого.

Впервые в праздновании будет задействован Лозовский (Журавлевский) парк, где Музей Советской эпохи откроет интерактив «Назад в СССР».

Любителей театрального искусства ждет Театральный дворик. На перроне железнодорожного вокзала развернется историческая реконструкция, а на привокзальной площади состоится открытие нового объекта «Паровоз».

Традиционно в Волжском парке – молодежные программы. Музеи – музей фортепиано, музей адмирала Ушакова, музей-заповедник – готовят экспозиции, выставки и экскурсии. Также будут организованы интерактивные экскурсионные программы к памятнику археологии «Усть-Шексна» и теплоходные прогулки на Рыбинское водохранилище.

Завершит день концерт «У Парадной лестницы» и фестиваль фейерверков «Екатерининские шутихи» на набережной и большой фейерверк, отметили в пресс-службе администрации города.