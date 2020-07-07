Врачи из Москвы прибыли в Алма-Ату для помощи в борьбе с коронавирусом

07.07.2020, 9:08, Новости дня

Группа московских врачей в составе 23 человек прибыла в Алма-Ату для оказания помощи казахстанским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба администрации города.

В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1тыс.109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 49 ыс.683. На 6 июля в стране зафиксированы 264 случая смерти от коронавируса. Число выздоровевших пациентов превышает 16 тыс.

«Прибывшие в мегаполис инфекционисты и эпидемиологи, анестезиологи, реаниматологи, кардиологи, пульмонологи, а также эксперты в области здравоохранения будут осуществлять консультативную и методическую помощь. Всего в Алматы прибыла группа в составе 23 специалистов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Возглавляет группу российских специалистов заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Токарев.

По данным пресс-службы, делегация прибывших специалистов будет разделена на лечебные группы, которые будут заниматься различными видами деятельности, в том числе лечением больных и организацией лабораторных исследований.

«Таким образом, благодаря договоренностям акима Алматы Бакытжана Сагинтаева и мэра Москвы Сергея Собянина данный проект сотрудничества между городами-побратимами позволит усилить принимаемые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции», – говорится в пресс-релизе.

Напомним, в понедельник бригады врачей из Московской области были направлены в Казахстан для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.