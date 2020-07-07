МИД заявил об утрате доверия к США

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07.07.2020, 9:08, Новости дня

Россия утратила доверие к США как к контрагенту, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам переговоров стран-участниц Договора по открытому небу (ДОН). По словам дипломата, Вашингтону необходимо восстанавливать доверие.

«Это печальное развитие, мы не видим в США договороспособного партнера, мы утратили доверие к Вашингтону как к контрагенту и, наверное, нужно начинать постепенно его восстанавливать, делать это путем тактики малых шагов», – передает «Коммерсант» слова Рябковасо ссылкой на «Известия ТВ».

6 июля высокопоставленные дипломаты и военные из более 30 стран, включая Россию, обсудили последствия выхода США из ДОН. Рябков заявил, что РФ пока не определила дальнейшие действия в связи с выходом США из Договора по открытому небу, многое зависит от поведения стран-участников соглашения.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. В НАТО призвали США не делать этого. В МИД России указывали на отсутствие перспектив заключения нового договора на замену ДОН, а также критиковали США за отказ обсуждать с Россией «претензии» по Договору.



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