Все дело в санкциях: известный финансист объяснил устойчивость российской экономики во время пандемии

07.07.2020, 9:06, Новости дня

Юсукэ Оцубо, японский финансист, долгое время работавший в России, в своей статье для JB Press назвал причину невероятной стойкости российской экономики во время глобального кризиса и пандемии.

Всё дело в санкциях, отмечает Оцубо, возглавляющий инвестиционную компанию UMJ. По его мнению, российская экономика с момента введения санкций США и ЕС в 2014 году закалилась и адаптировалась к сложным условиям, повысила стойкость к экономическим шокам.

Российское правительство за последние 5 лет действий санкций снизило зависимость экономики страны от импорта и доллара, создала Фонд национального благосостояния для поддержки страны в кризис, увеличила для инвесторов привлекательность работы в России: на порядок улучшен деловой климат, многие сектора получают господдержку по программе импортозамещения. Россия за последние 10 лет резко поднялась в мировом рейтинге делового климата — 28-е место в рейтинге группы Всемирного банка Doing Business. В 2012 году РФ была на 120-м месте.

Поэтому во время пандемии экономика РФ оказалась лучше приспособлена к ограничениям, отмечает Оцубо. Экономики стран евросоюза и США оказались больше вовлеченными в глобализацию, в миграцию населения, межгосударственную логистику товарных потоков. Это привело к быстрому распространению вируса. В итоге страны ЕС и США больше потеряли от международных ограничений в самоизоляции.

После окончания пандемии РФ быстрее восстанавливается и больше привлекает внимание инвесторов. Это касается и прямых инвестиций, и вложений в госдолг страны. Доля иностранцев в российских гособлигациях достигает 30 процентов и не изменилась во время пандемии. Это очень хороший показатель стабильности экономики и доверия иностранных инвесторов российскому правительству, отмечает японский экономист.

Почти двукратное падение цен на нефть приостановило экономический рост, но не остановила российский экспорт. Более того, часть компаний смогли увеличить поставки за рубеж во время пандемии. В итоге РФ может быстрее восстановиться после борьбы с коронавирусом, подчеркнул Оцубо.

ВВП РФ в 2020 году снизится на 6% до 11-летнего минимума, прогнозирует Всемирный банк. По его оценке, если не будет второй значительной волны пандемии, то российский ВВП, как ожидается, вырастет в 2021 году на 2,7% и далее в 2022 году рост ускорится до 3,1%. Общенациональный план восстановления экономики России, подготовленный правительством, нацелен на рост ВВП не менее 2,5% к концу 2021 года, снижение безработицы до 5% и увеличение реальных доходов населения. По оценке European Investment Monitor (EIM) международной консалтинговой компании EY, в этом году 99% проектов прямых иностранных инвестиций в РФ будут реализованы несмотря на пандемию.