Всероссийский форум “Здоровье нации — основа процветания России” пройдет в августе

07.07.2020, 9:06, Новости дня

В министерстве здравоохранении РФ состоялось очередное заседание Оргкомитета Всероссийского форума "Здоровье нации – основа процветания России".

11 – 13 августа 2020 года в Москве в выставочном комплексе "Гостиный двор" пройдет форум, центральной темой которого станет охрана и укрепление здоровья населения РФ в условиях новых вызовов.

Пандемия коронавируса стала проверкой на прочность не только системы здравоохранения, но и всей системы государственного управления, состояния гражданского общества. На форуме планируется подвести первые итоги проделанной работы, сформулировать приоритеты, подготовить предложения по корректировке программ национальных проектов с учетом новых вызовов.

Также будут обсуждаться ограничительные меры, строительство новых и перепрофилирование действующих больниц, создание условий для лечения и реабилитации пациентов, лекарства, медтехника, средства защиты, системы дезинфекции, профилактика заболеваний и многое другое. Особое внимание будет уделено вакцинации и формированию здорового образа жизни.

Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил важность обсуждения в этом году на форуме программ вакцинации, сокращения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, продвижения здорового образа жизни, прежде всего антиалкогольной и антитабачной пропаганды, а также вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом.

"Это те направления, которые дадут нам быстрый эффект по возвращению показателей нормальной продолжительности жизни и достижению тех задач, которые сформулированы в национальных целях по увеличению продолжительности жизни", — подчеркнул Михаил Мурашко.

В свою очередь президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, очень важно не забывать и о других больных и вовремя лечить их. Потому что люди умирают и от ССЗ, и от онкологии, и от других болезней. Также Лео Бокерия предложил постараться использовать площадку форума для конструктивного обсуждения полученного опыта для дальнейшего развития всех направлений здоровьесбережения граждан России.