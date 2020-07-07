Нардеп Верещук заявила, что Порошенко в 2014 году поздравлял Путина с Днем России, экс-президент сказал, что она распространяет фейки из Кремля

07.07.2020, 9:05, Новости дня

Народный депутат из фракции “Слуга народа” Ирина Верещук в прямом эфире программы “Свобода слова на ICTV” вечером 6 июля заявила, что пятый президент Петр Порошенко 12 июня 2014 года якобы поздравил главу российского государства Владимира Путина с Днем России.

“Мы между собой на сегодня не можем договориться, является ли Путин врагом или можно его поздравлять, как господин Порошенко, например, 12 июня [2014 года] поздравлял его с Днем России, когда уже был Славянск, Краматорск и так далее”, – сказала Верещук.

В ответ Порошенко сказал, что нардеп врет, а та потребовала от него забрать свои слова.

Позднее Верещук пояснила, что этот факт она прочитала в СМИ, и указала на новость “24 канала”. Там сообщается, что во время телефонного разговора в июне 2012 года Порошенко поздравил Путина с Днем России. Телеканал в своем материале ссылался на слова пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

В ответ пятый президент Украины сообщил, что нашел сообщение с сайта президента Украины, в котором указано, что “Порошенко выразил решительный протест Путину из-за танков”. Он указал Верещук, что она ссылается на информацию, полученную в Кремле.

“Не пользуйтесь, пожалуйста, источниками информации Кремля, потому что вы так очень быстро дойдете до распятого славянского мальчика”, – подчеркнул Порошенко.

После Верещук заявила, что в случае, если эта информация была неправдивой, ее должен был лично опровергнуть украинский президент. На это Порошенко ответил, что официальная информация о разговоре с Путиным была размещена на сайте главы Украинского государства, что и было его официальной позицией.

Ведущий пытался пояснить нардепу, что “24 канал” в своей новости ссылался на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, однако Верещук утверждала, что Порошенко тогда должен был отреагировать на эту новость.

ВИДЕОВидео: Телеканал ICTV / YouTube