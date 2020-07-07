 

Болсонару заболел. Он сдал тест на COVID-19 и начал принимать гидроксихлорохин

07.07.2020, 9:05, Новости дня

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у него поднялась температура и врачи посоветовали ему пройти тестирование на коронавирус. Об этом сообщает бразильское издание R7.

Болсонару сдал тест и сделал магнитно-резонансную томографию легких, которая не выявила никаких нарушений.

Результат тестирования бразильского президента будет готов сегодня. Он сообщил, что уже начал принимать гидроксихлорохин.

Медики протестируют чиновников, которые контактировали с Болсонару в последнее время.

Болсонару называл угрозу COVID-19 преувеличенной (он называл болезнь “гриппчиком”) и выступал против жестких мер по сдерживанию эпидемии. 

В июне федеральный судья Бразилии Ренато Борелли вынес решение, которым обязал президента страны носить маску во время участия в публичных мероприятиях.

Гидроксихлорохин, который используется при малярии, волчанке, ревматоидном артрите, тестировался в некоторых странах для лечения коронавирусной инфекции. Некоторые исследователи указывали на его эффективность, но, по другим данным, он может вызывать серьезные побочные реакции, в том числе нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы. Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предостерегало от использования гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции вне медицинских учреждений из-за риска нарушения сердечного ритма.

В июле Всемирная организация здравоохранения остановила испытания гидроксихлорохина, который не показал эффективности в лечении COVID-19.

Бразилия находится на втором месте в мире по общему количеству инфицированных коронавирусом (1,6 млн) и по числу умерших от инфекции (65 тыс.), уступая только США.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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