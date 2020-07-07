 

Генсек ООН озвучил сценарии глобальных последствий пандемии

07.07.2020, 8:30, Новости дня

Генсек ООН Антониу Гутерриш описал два сценария развития событий в мире после пандемии коронавируса. По его словам, либо все страны успешно справятся с вирусом и победят его, либо мир скатится в глобальную депрессию, которая может продлиться пять-семь лет.

Гутерриш в статье для издания Aftonblade рассказал о двух сценариях борьбы с коронавирусной инфекцией во всем мире, передает телеканал «Царьград».

По оптимистичному сценарию, всем странам удастся победить коронавирус в самое ближайшее время. А за девять месяцев успеют разработать вакцину от инфекции. Она будет доступна всем, даже развивающимся странам.

Но возможен и пессимистичный сценарий. Тогда в мире начнется жесткая конкуренция. В результате с вирусом справятся лишь высокоразвитые страны. Лишь они смогут получить вакцину и победить болезнь. Остальным придётся мириться с существованием COVID-19.

«Если этот сценарий воплотится в жизнь, мы увидим, как растут сегрегация, популизм и ксенофобия. Каждая страна будет действовать самостоятельно либо в так называемых коалициях, желающих сотрудничать лишь по некоторым конкретным задачам», – сообщил глава ООН.

Гутерриш подчеркнул, что это может закончиться глобальной депрессией, которая продлится от пяти до семи лет. И пока сложно определить, по какому пути пойдет мир.

В начале июня Гутерриш говорил, что вспышка коронавируса может привести к продовольственной катастрофе в мире, если не принять срочных мер.

В то же время исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявлял, что человечество может столкнуться с «голодом библейского масштаба» всего через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности стран. 



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