Адвокат заявил о доказательствах невиновности Ефремова

07.07.2020, 8:23, Разное

Адвокат признался, что

теперь актер отказывается признать свою вину. И это при том, что ранее сознался в содеянном в зале

суда.

По словам Эльмана Пашаева, раскаяние Михаила Ефремова было

связано с тем, что в роковой аварии участвовал его автомобиль, а вовсе не с

тем, что виновником ДТП был сам актер. Более того, адвокат заявил о том, что

нет доказательств того, что за рулем был именно Михаил Ефремов. Такую версию он

аргументировал тем, что доселе неизвестно, сколько именно человек было в машине.

Эльман Пашаев заверил, что

собрал достаточно доказательств невиновности своего подзащитного. Он добавил,

что говорил с Михаилом Ефремовым, убеждая в том, что тот всегда успеет признать

свою вину.

При этом юрист напомнил,

что артист в момент ДТП был сильно пьян, и поэтому ничего из произошедшего не

помнит.

Кроме того, он отметил,

что Михаил Ефремов признает вину и извинится лишь тогда, когда суд откажется

учитывать доказательства Эльмана Пашаева.

Отметим, адвокат семьи погибшего в пьяном ДТП

Сергея Захарова Александр Добровинский рассказал об имеющихся

доказательствах того, что Михаил Ефремов действительно был за рулем в момент

аварии. По его словам, на подушке безопасности остался эпителий актера, что

однозначно говорит о его виновности. Кроме того, адвокат напомнил о записях с

камер наблюдения, благодаря которым можно увидеть, что в авто с артистом никого

не было.