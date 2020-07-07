 

Адвокат заявил о доказательствах невиновности Ефремова

07.07.2020, 8:23, Разное

Адвокат признался, что
теперь актер отказывается признать свою вину. И это при том, что ранее сознался в содеянном в зале
суда.

По словам Эльмана Пашаева, раскаяние Михаила Ефремова было
связано с тем, что в роковой аварии участвовал его автомобиль, а вовсе не с
тем, что виновником ДТП был сам актер. Более того, адвокат заявил о том, что
нет доказательств того, что за рулем был именно Михаил Ефремов. Такую версию он
аргументировал тем, что доселе неизвестно, сколько именно человек было в машине.

Эльман Пашаев заверил, что
собрал достаточно доказательств невиновности своего подзащитного. Он добавил,
что говорил с Михаилом Ефремовым, убеждая в том, что тот всегда успеет признать
свою вину.

При этом юрист напомнил,
что артист в момент ДТП был сильно пьян, и поэтому ничего из произошедшего не
помнит.

Кроме того, он отметил,
что Михаил Ефремов признает вину и извинится лишь тогда, когда суд откажется
учитывать доказательства Эльмана Пашаева.

Отметим, адвокат семьи погибшего в пьяном ДТП
Сергея Захарова Александр Добровинский рассказал об имеющихся
доказательствах того, что Михаил Ефремов действительно был за рулем в момент
аварии. По его словам, на подушке безопасности остался эпителий актера, что
однозначно говорит о его виновности. Кроме того, адвокат напомнил о записях с
камер наблюдения, благодаря которым можно увидеть, что в авто с артистом никого
не было.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / Мнение: День рождения русской души

11.04 / Мнение: Согласие США сократить добычу нефти не имеет критического значения для страны

01.06 / Мнение: Читатели устали от коронавируса?

13.06 / Мнение: Новый украинский флотоводец

27.04 / Су-35С и МиГ-31МБ сразились в небе над Тверью

05.07 / Ученые создали молекулу, избавляющую от боли и депрессии

04.06 / Актриса Мазунина рассказала о реакции матери на сериал “Реальные пацаны”: Вы же Пермь позорите

30.04 / Облапанная Канделаки приняла странные знаки внимания

19.06 / Лукашенко заявил о срыве плана по приведению Беларуси «к некоему майдану»

21.05 / Приглашенный редактор Юлия Савичева: рецепт пасты с морепродуктами в томатном соусе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска