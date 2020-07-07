Нефть подешевела после роста цен в понедельник

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07.07.2020, 8:08, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром коррекционно снижаются после роста в ходе торгов понедельника.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,42% и составила 42,92 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,37% – до 40,48 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Рынок нефти по-прежнему остается очень волатильным. С одной стороны, на инвесторов оказывает существенное влияние опасение за спрос, восстановление которого находится под угрозой по мере роста числа заболевших новым коронавирусом. С другой стороны, соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи, а также выполнение странами условий сделки поддерживают цены, снижая объемы предложения на рынке.



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