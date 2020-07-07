“Союзмолоко” считает маркировку продуктов слишком дорогостоящей мерой

07.07.2020, 8:00, Новости дня

Свыше 61 миллиарда рублей производители молочной продукции затратили на маркировку. Такую оценку приводят в организации "Союзмолоко". По мнению ее экспертов, маркировка — это "самая дорогая регуляторная мера в истории современной России". Затраты на нее сопоставимы с объемом валовой прибыли всей отрасли

В связи с этим ведение маркировки в союзе считают нецелесообразным, особенно учитывая уже работающую систему прослеживаемости и крайне незначительную долю контрафакта.

Правительство РФ продлило эксперимент до 31 декабря, а стартовал пилотный проект в июле прошлого года, напоминает телеканал "Россия 24". Маркировке, в частности, подлежат молоко и сливки, кисломолочные продукты, сливочное масло, сыры.