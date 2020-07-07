Учения экипажей военно-транспортной авиации прошли в Тверской области

07.07.2020, 8:00, Новости дня

В Тверской области экипажи военно-транспортной авиации отработали посадку на грунт на самолетах Ил-76МД. Это один из наиболее сложных элементов летной подготовки, потому что плотность грунтовой полосы заметно отличается от бетонной.

Летчики самостоятельно определяли высоту выравнивания самолета и визуально выбирали точку для касания с грунтом. В тренировках было задействовано 10 самолетов, сообщает телеканал "Россия 24".

Посадка на грунт на тяжелых самолетах отрабатывается в летнее время. Зимой экипажи учатся сажать их на заснеженную полосу.