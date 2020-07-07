 

Украинская Премьер-лига собирается создать собственный телеканал

07.07.2020, 7:55, Новости дня

Об этом пишет спортивное издание Tribuna.com, ссылаясь на источники.

“Его рабочее название UPL.tv. Планируется, что телеканал будет показывать либо все матчи чемпионата, либо его часть. Телеканал станет дочерним предприятием УПЛ, его руководство будет выбираться голосованием клубов”, – отмечает издание.

С помощью канала УПЛ надеется увеличить прибыль клубов от телетрансляций, создав конкуренцию нынешним вещателям – телеканалам “Футбол” и медиахолдингу “1+1”.

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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