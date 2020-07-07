 

Сутки на Донбассе. Семь обстрелов боевиков, украинский военный получил боевые травмы

07.07.2020, 7:55, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один украинский военный получил боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований применяли против украинских военных запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-мм и 82-мм минометы, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики открывали огонь вблизи Новгородского, Зайцево, Пивденного и хутора Вольный.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” – в районе Верхнеторецкого и Старогнатовки.

“Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий”, – отметили в штабе.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня – обстреляли украинские позиции неподалеку от Новотошковского, Старогнатовки и Водяного. Без потерь с украинской стороны. 

Зведення станом на 07:00 7 липня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення6 липня збройні формування Російської…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Esmaspäev, 6. juuli 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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