Сутки на Донбассе. Семь обстрелов боевиков, украинский военный получил боевые травмы

07.07.2020, 7:55, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один украинский военный получил боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований применяли против украинских военных запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-мм и 82-мм минометы, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики открывали огонь вблизи Новгородского, Зайцево, Пивденного и хутора Вольный.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” – в районе Верхнеторецкого и Старогнатовки.

“Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий”, – отметили в штабе.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня – обстреляли украинские позиции неподалеку от Новотошковского, Старогнатовки и Водяного. Без потерь с украинской стороны.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.