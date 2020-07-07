 

Троих полицейских задержали в Улан-Удэ за избиение подростка на допросе

07.07.2020, 7:48, Новости дня

Три сотрудника полиции из Улан-Удэ задержаны по подозрению в избиении несовершеннолетнего во время допроса, информирует пресс-служба регионального СК.

«В Октябрьском районе по подозрению в совершении ряда преступлений задержаны три сотрудника местного отдела полиции. Следственным отделом по Октябрьскому району Улан-Удэ СУСК РФ по республике Бурятия возбуждены уголовные дела в отношении трех сотрудников отделения уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД РФ по Улан-Удэ, связанные с применением недозволенных методов дознания», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

По версии следствия, днем 4 июля «сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции 17-летнего подростка, к которому в служебном кабинете применили насилие в связи с подозрением в совершении краж, и причинили телесные повреждения».

Сейчас следователи устанавливают полную картину происшествия и занимаются сбором доказательственной базы. Полицейским предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, апреле в Карелии задержали экс-руководителя исправительной колонии №9 по делу об избиении заключенного. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Новые смартфоны iPhone 12 выйдут не раньше ноября

29.04 / Предсказано закрытие 70% кафе в России

23.04 / В Киевской области военный вертолет столкнулся с птицей

30.04 / В мире от коронавируса выздоровело более 1 млн человек

05.06 / Песков: Путин обратится к россиянам по поводу Конституции, если сочтет необходимым

28.04 / Мадуро назначил нового министра нефти Венесуэлы. США считает его наркоторговцем

19.06 / Песков сказал, в каком случае Польша станет угрозой России

29.04 / Суд Украины велел открыть уголовное дело против генпрокурора страны

12.06 / Жена Зеленского заболела коронавирусом

20.04 / В Канаде стрелок в форме полицейского убил 17 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска