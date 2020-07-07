 

Работа на “удаленке”: названы самые высокооплачиваемые вакансии

07.07.2020, 7:37, Разное

Эксперты крупного российского сервиса по подбору персонала изучили вакансии для работы на “удаленке”, чтобы выявить самые высокооплачиваемые. На высокую зарплату без выхода в офис могут рассчитывать специалисты, готовые возглавить отдел бухгалтерии: им в лучшем случае будут платить до 250 тысяч.

Работа на “удаленке” принесет большие деньги и переводчикам, сообщает НСН. Их труд оценивают в 150-200 тысяч рублей в месяц. Также среди самых высокооплачиваемых вакансий для работы на “удаленке” выделили менеджеров по развитию бизнеса и специалистов по контекстной рекламе: и те, и другие могут получать свыше 100 тысяч рублей в месяц, не выходя из дома.



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