 

Лукашенко дал интервью без обуви – журналист назвал причину

07.07.2020, 7:37, Разное

Необычные кадры опубликовал телеканал “Беларусь 1”. Лукашенко дал интервью во время записи фильма о сотрудниках президентского пула: группы журналистов, которые повсюду следуют за главой государства и пишут о его работе.

Белорусского лидера засняли на выходе из лифта в своей резиденции. Уже тогда он был без обуви. В носках Лукашенко провел и все интервью. Его примеру последовал и журналист.

Президент Белоруссии объяснил перед записью интервью, почему он так необычно выглядит. Репортер пересказал слова Лукашенко: политик фактически находится у себя дома и хочет уважать труд уборщиц.

“Со мной первый раз такое в жизни, когда и я, и президент будем босиком во время интервью”, – отметил он.

Напомним, что Александр Лукашенко дал большое интервью во время жаркой политической кампании: на август намечены выборы президента Белоруссии. На этот раз в гонке примут участие сильные кандидаты от оппозиции.

Впрочем, режим Лукашенко сделал все, чтобы помешать независимым политикам поучаствовать в выборах. Некоторые оппоненты действующего президента были арестованы, против них возбуждены уголовные дела. Другие жаловались, что получают письма с угрозами. В стране проходят массовые акции протеста.



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