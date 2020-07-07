Военный эксперт раскритиковал украинские ракеты «Нептун»

07.07.2020, 7:30, Новости дня

Крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», которыми накануне грозил Крыму командующий Военно-морскими силами Украины (ВМС) Алексей Неижпапа, легко сбиваемы, сообщил ученый секретарь военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук РФ Сергей Горбачев.

«Украинская сторона сильно преувеличивает достоинства ракеты «Нептун». Она дозвуковая, легко сбиваемая, значительно по современным меркам вооружения устаревшая. Хотя там есть какие-то новации, но какой-то военной тайны для Черноморского флота с точки зрения ее нейтрализации это оружие не представляет», – передает РИА «Новости» слова Горбачева.

Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.

Накануне главком ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил о готовности к боевым действиям с Россией. «Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», – сообщил Неижпапа.

Адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал заявление главкома ВМС Украины блефом.