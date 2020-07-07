 

Пушков оценил слова главкома ВМС Украины о войне с Россией

07.07.2020, 7:30, Новости дня

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание командующего ВМС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы о возможной конфронтации с Россией.

Пушков назвал заявление Неижпапы «риторической провокацией», отметив, что слова контр-адмирала не следует воспринимать всерьез.

«Цель – поддержание высокого градуса напряженности между Украиной и Россией. У Украины военного флота, как такового, нет. Главком командует лишь старыми катерами. Но побахвалиться хочется», – написал Пушков в своем Twitter.

Ранее Неижпапа заявил, что военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.



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