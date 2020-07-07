 

В Китае, услышав в горах «рычание дракона», жители собрались на его поиски

07.07.2020, 7:21, Разное

Тысячи жителей китайской деревни собрались для того, чтобы найти в горах «таинственное существо», издающее громкие звуки. Об этом сообщает издание Daily Mail. По мнению местных жителей, этот громкий звук принадлежит огромному существу, то есть дракону, скрывающемуся где-то высоко в горах.

Недавно в Сети были опубликованы загадочные кадры, где местные жители собрались возле горы в юго-западной провинции Китая Гуйчжоу. На записи слышен громкий рев неведомого существа, и кто-то взволнованно кричит: «Он рычит! Он же рычит!»

Опасаясь народного волнения, местные власти установили блокпосты, останавливающие людей. В горы была направлена группа экспертов, чтобы выяснить происхождение этих странных звуков.

Все началось с того, как местные фермеры 20 июня 2020 года заявили о странных звуках, доносившихся с верхушки гор. Местные жители тут же собрались искать его источник, при этом заранее уверовав, что это существо – дракон. В китайской мифологии это существо является, пожалуй, самым распространенным персонажем. Отсюда, скорее всего, велика вера китайцев в реальность этого существа.

Позднее эксперты установили, что это необычный звук исходил от маленькой птички, называемая пятнистая трёхпёрстка. Она чуть больше воробья и способна издавать звуки, непропорциональные своему размеру. Когда наступает брачный сезон, самки издают громкие гулкие крики, которые слышны на расстоянии до 100 метров.

Заключение зоологов подтвердили жители деревни, которые видели тот момент, когда эти маленькие птицы издавали мощные звуки.

Местный школьный учитель Лю Фукион рассказывал, что слышал рев два раза каждые семь минут. Звук отличался значительной глубиной, и это казалось очень странным.

Местная полиция сообщила, что ими были задержаны четыре человека за распространение в Интернете слухов о якобы существующем в горах драконе.

Стоит отметить, что в Поднебесной часто рассказывают о встречах с летающими драконами. То ли их здесь действительно много, то ли данная страна имеет крепкую историческую связь с этими существами. Некоторые криптозоологи считают, что драконы и прочие загадочные существа возникают неизвестно откуда. Мы не знаем, что это на самом деле, и каким образом эти монстры проникают в наш мир. Трудно предположить, что все эти существа живут рядом с нами, ведь по факту еще ни одного не удалось поймать.



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