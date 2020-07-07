Антон Орех: С поправками на жизнь

07.07.2020, 7:15, Разное

Я все думал: должна же быть какая-то эффектная точка во всем этом уморительном мероприятии. Даже трудно представить себе нашу жизнь без избирательных участков в форме пеньков и лавочек, без определения судьбы отечества в просторной «газели» и вместительном багажнике, без всех этих коробок, пакетов и прочих емкостей, куда члены комиссий складывали списки и бюллетени. Без карусели — не как способа фальсификации голосования, а как места волеизъявления.

Что-то должно было произойти — и произошло. Новая Конституция вступила в действие с обожаемыми поправками 4 июля. Бинго! Теперь мы можем праздновать День Конституции вместе с Днем Независимости дяди Сэма. Впрочем, некоторые пропагандоиды давно порывались бегать по улице с американским флагом — теперь отличный повод есть.

Но праздник — это потехи час, а теперь наступает время для дела. Как будем жить дальше? Тут, впрочем, можно ответить вопросом на вопрос: а как жили раньше? Как мы без поправок-то обходились целых 20 лет? На здание американского посольства спроецировали веселые картинки «была ваша — стала наша». Вроде как старая Конституция принималась по указке Вашингтона, а новая — наша насквозь. Так чего ждали-то столько времени, зачем по указке Вашингтона жили?

Впрочем, мы ведь о будущем. В этом смысле, логично как можно скорее устраивать перевыборы всего сверху донизу. Нам ведь и обнуление Путина объясняют тем, что Конституция как бы новая и сроки как бы заново. Но Путину по старому стилю еще четыре года править — не слишком ли долго? Законы старые, а жизнь-то уже новая!

Но куда торопиться президенту? Зачем начинать новый отсчет сейчас, если можно иметь четыре года в запасе? А вот перетряхнуть Думу — пора. Ее пытались переизбрать еще после пертурбаций в правительстве. Помните такого — Медведева? Вот когда его убирали, то активно про перевыборы говорили, пока не придумали Конституцию переписать. Депутатиков, губернаторчиков — этих всех не жалко, их тасовать — хоть каждый день, а президентский ресурс надо беречь.

К слову о губернаторах. Как там поживает Ненецкий врио Юрий Бездудный? Это как же ненцы голосовали на самом деле, если пришлось признать, что округ проголосовал против поправок — единственный из всех? Все справились, а Бездудный — не справился с задачей. Хотя это тоже надо было додуматься устроить слияние Ненецкого округа с Архангельской областью. Говорят, мол, где же предел народного терпения? Вот в Ненецком округе предел и нащупали. Впрочем, лично мне по внешнему впечатлению Бездудный даже понравился — неплохой мужик. Жалко будет, если скинут.

Не забудем и про вирус. Ради этой заразы пришлось переносить и голосование и парад! Так бы уже с апреля жили в совершенно новой, процветающей стране, а так два месяца потеряли! Вирус никуда не делся. Если вам попадались на глаза вполне официальные отчеты из Свердловской области, то вы понимаете, что больных считали примерно как бюллетени на голосовании: как надо и как придется. Прямое наплевательство на нас властей в сочетании с нашим фирменным наплевательством на самих себе, должны сработать. Хотя не сразу. Нам же еще Бессмертный полк провести надо.

А вот потом — болей, не хочу! Коронавирус уже ничем не помеха. Он даже стал подмогой. В сентябре большой единый день голосования. Но есть предложения распространить практику голосования за поправки на все виды выборов. И если вирус не уйдет, то альтернативы как будто и не будет. Снова неделя, снова пеньки и багажники.

При этой системе мы навсегда можем забыть о наблюдателях. Дело даже не в том, что под каждый куст наблюдателя не поставишь, и не в том, что никакой человек физически не сможет неделю подряд круглые сутки во все глаза смотреть за группой граждан, которые еще неизвестно чего удумают. Просто нет, честно говоря, уже смысла. Голосование максимально четко показало, что лучшим правилом становится отсутствие правил. Можно агитировать за поправки хоть в день голосования — и день такой не один. Можно до завершения подсчета называть любые данные. Можно все, что не запрещено. Точнее, не запрещено им. А вам по-прежнему ничего нельзя. Можете уточнить на сей счет у Давида Френкеля.

Нас ждет возвращение к «истокам» по всем направлениям — и на выборах тоже. КОИБы, камеры, электронное голосование — скорее показательные безделушки среди олдскульных крестиков-ноликов. Нам и в самом деле кресты разрешат ставить вместо подписей.

Но превращение выборов в набор мемов — это даже хорошо. Меньше дутого пафоса, меньше показной мишуры. Жанр трэша подходит куда органичнее. Если у кого-то оставались иллюзии, теперь и им очевидно: выборы — последнее, где стоит ждать перемен в России. И это печальный вывод для всех — и для нас, и для власти. Нет ни единого примера успешной державы, в которой власть была бессрочной и несменяемой. А когда нет мирных, демократических способов смены власти, начинает зреть бунт. Кому это надо?

Путин откровенно сказал, что устроил этот цирк, чтобы подчиненные не думали о преемнике и не смотрели по сторонам. Но обнуление не решает проблему, а многократно ее усугубляет. А что будет через четыре года? А через 10? А через 16? Глаза начнут бегать, а преемника станут искать, когда Путину будет уже 84 года, в 2036 году? И что нас ждет, кроме полного хаоса?

И не надо говорить, что придет время и Путин сам себе найдет сменщика. Нет! Все как раз для того и придумано, чтобы никогда и никаких сменщиков не было. Такие люди ни за что не расстанутся с властью. А 84 года для диктаторов — далеко не предел. Жалко Мугабе помер — а то не дал бы соврать.