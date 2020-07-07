Мнение: Утиль во власти

07.07.2020, 7:13, Разное

Охота на Светлану Прокопьеву, устроенная властями, лишний раз показывает, что тупая чекистская корпорация и политика – плохо совместимы. И в политике опера, включая главного майора и его подручного Патрушева, остались операми. Со своим сыскным горизонтом и уверенностью во всемогуществе гэбухи, которой раньше «мешали сверху», а теперь – «мы сами правим»! За 20 лет так ничему и не научились.

Никогда сыск и «искоренение крамолы» не могли остановить фундаментальных изменений, ведущих государства к краху. И уж тем более, как в случае со Светланой Прокопьевой, не остановит их мелкая ФСБ-шная злоба «за своих».

Не бомбисты боевой организации эсеров уничтожили Российскую империю.

Не «боевые вылазки в СССР» воинов белых армий ликвидировали Советский Союз.

И уж тем более, Российская империя и СССР исчезли не потому, что кто-то писал об актах индивидуального террора – нейтрально, одобрительно, осуждающе.

Можно даже сказать, что были бы эти теракты или их не было, писали о них газеты или не писали – на конечный результат это не повлияло.

Российская империя и СССР исчезли потому, что их правители не смогли вовремя провести нужные реформы, запоздали с ними. И когда настал час испытания на прочность – не выдержали, сломались.

То же происходит и произойдет с Россией и ее нынешними заправилами.

Но только они еще глупее прежних, поскольку попали наверх по воле случая. Это – самоуверенные ничтожества.

Они пришли на стадии завершения исторического процесса деградации номенклатурной власти. И приняли временное общественное затишье, которое позволило им и укрепиться во власти, и сказочно обогатиться, за показатель того, что государство «сильной руки» – самый правильный режим для России.

Но убийства оппонентов (Политковская, Немцов), фабрикация дел («Болотное», «Московское», «Сеть», «Новое величие»), сломанные судьбы (Мохнаткин), репрессивные законы не остановили деградацию страны и власти.

Провалы, неэффективность, некомпетентность везде и во всем.

Теперь для консервации страны решено «засушить» Путина в Кремле, напихав кучу пустых слов в Конституцию.

Это даже не имитация перемен.

Вы, чекисты, уверенно ведете страну к новой катастрофе, ступая по следам Российской империи и СССР.

Но сами этого не видите, не способны понять. И уже поэтому, вы – не субъект истории, а ее объект – ветхий материал, подлежащий утилизации. Пусть вы и уверены в обратном.

СерпомПо