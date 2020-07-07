 

Названы самые высокооплачиваемые работы на «удаленке»

07.07.2020, 7:08, Новости дня

Самую большую зарплату за работу на «удаленке» в РФ могут получать главные бухгалтеры – до 250 тыс. рублей в месяц, говорится в отчете сервиса подбора персонала Работа.ру.

Как поясняют авторы исследования, речь идет о должности главного бухгалтера в небольшой компании, которая работает с b2b-сегментом.

«Одни из главных требований для позиции – профессионализм, оперативность в работе и быстрая адаптация к меняющимся требованиям налоговой», – приводит текст отчета РИА «Новости».

Доход переводчика с английского языка на «удаленке» может составить от 150 до 200 тыс. рублей, итоговый заработок будет зависеть от количества выполненных заказов. При этом он может выбирать типы текстов для переводов в зависимости от сферы интересов.

Высокую зарплату и удаленную работу предлагают и в сфере продаж. Например, менеджер по развитию бизнеса в одной из петербургский компаний может зарабатывать от 100 тыс. рублей в месяц, а итоговая сумма заработной платы будет определяться процентами от продаж. Успешный кандидат на эту позицию должен иметь опыт работы от трех лет, хорошие навыки ведения переговоров, а также подготовки коммерческих предложений и презентаций.

Зарплату до 120 тыс. рублей при дистанционной работе также может получать специалист по контекстной рекламе с опытом от одного года.

Удаленную работу с хорошей зарплатой часто предлагают профессионалам IT-сферы, свидетельствуют данные исследования. PHP-программист с опытом работы от трех лет может рассчитывать на доход до 110 тыс. рублей, разрабатывая и поддерживая проекты на платформе Shopware 5 удаленно.

Напомним, в конце июня премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по ситуации на рынке труда сообщил, что численность работающих в удаленном режиме россиян выросла в 30 раз по сравнению с данными на 1 апреля. Председатель правительства подчеркнул, что новые методы в сфере трудоустройства помогут улучшить положение дел с занятостью.



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