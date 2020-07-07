4 пугающих и апокалиптичных, но малоизвестных пророчеств о Будущем

07.07.2020, 7:07, Разное

4. Пророчество Алоиза Ирлмайера

Алоиз Ирлмайер был обычным жителем Германии, который в 1950-х годах сделал пугающее пророчество о Третьей Мировой войне. Ниже короткая версия его пророчества. Полный текст куда длиннее и подробнее.

"Все будут требовать мира! И тогда это произойдет – новая война на Ближнем Востоке внезапно разгорится и крупные военно-морские силы столкнуться в Средиземном море. Ситуация будет напряженная. Но потом на Балканах будет зажжена реальная искра войны: я вижу как падает кто-то важный и рядом с ним лежит окровавленный кинжал. Двое мужчин убили третьего – высокопоставленного. Но оплачивали это другие люди.

Один из убийц маленький темнокожий мужчина, другой светлее и со светлыми волосами. Я думаю, что это произошло на Балканах, но я не могу сказать, где именно точно. Немедленно месть придет из-за большой воды (из-за океан), однако Желтый Дракон вторгнется на Аляску и в Канаду одновременно. И тогда пойдет дождь из желтой пыли. Когда золотой город разрушится, она (большая война) начнется…".

В этом пророчестве интересно то, что оно утверждает о конфликте на Ближнем Востоке, а сейчас это самая горячая точка на планете.

3. Пророчество Хильдегарды

Святая Хильдегарда была монахиней и жила в 12 веке там же в Германии. В основном она известна своим важным вкладом в классическую музыку и литературу, а ее пророческая деятельность малоизвестна. Однако в одном из ее пророчестве похоже прямо указывается на разрушение США. При этом в ту эпоху Америку еще не открыли.

"До прихода Кометы многие страны будут охвачены нуждой и голодом. Великая нация в океане, которая населена людьми из разных народов, будет опустошена.

Эта нация также будет иметь много несчастий на море и потеряет свои колонии на востоке через Тигра и Льва. Комета своим огромным давлением вытеснит многое из океана и затопит многие страны, вызывая многие лишения, нужды и эпидемии.

После великой кометы великая нация будет опустошена землетрясениями, штормами и сильными волнами. Все прибрежные города будут в страхе, а многие будут разрушены. Большинство живых существ будут убиты, а те, кто сбежит, умрут от ужасной болезни. Мир вернется, когда французский трон будет восстановлен (во времена Хильдергарды этот трон еще даже не был разрушен)".

2. Пророчество Белой лошади

Это пророчество широко известно в общинах мормонов, но практически не известно за их пределами. Оно было высказано в 1843 году Джозефом Смитом (основателем религии мормонов). Под Белой Лошадью подразумевается сам народ мормонов.

"Однажды конституция Соединенных Штатов повиснет как нить и будет спасена лишь усилиями Белой лошади. Ужасная революция произойдет на земле Америки, какой никогда еще раньше не было, земля останется без Верховного правительства и всякое зло будет безудержно практиковаться на земле.

Отец пойдет против сына, а сын против отца, мать против дочери и дочь против матери. Будут происходить самые ужасные сцены кровопролития, убийств и изнасилований, которые когда-либо можно было представить или увидеть".

1. Пророчество Святого Нила

Святой Нил был монахом-аскетом 5 века нашей эры, учеником Святого Иоанна Златоуста. Он сделал одно очень жуткое пророчество, в котором очень точно описал нашу современность. При этом он даже указал на то, кто виновен в этом и это самая пугающая вещь в его пророчестве.

"После 1900 года к середине 20 века люди того времени станут неузнаваемыми. Когда приблизится время пришествия Антихриста, умы людей становятся мутными из-за плотских страстей и бесчестие с беззаконием станут сильнее. Тогда весь мир станет неузнаваемым".

"Внешность людей изменится и будет невозможно отличить мужчин от женщин из-за бесстыдства в одежде и прическах".

"В это время нравы и традиции христиан и Церкви изменятся. Люди откажутся от скромности и будет царить распад. Ложь и жадность достигнут великих размеров и горе тем, кто накапливает сокровища. Похоть, прелюбодеяние, содомия, тайные поступки и убийства будут господствовать в обществе".

"В это время люди будут летать по воздуху как птицы и спускаться на дно моря как рыба. И когда они достигнут всего этого, эти несчастные люди проведут свою жизнь с комфортом, не зная, о бедные души, что это обман Антихриста".