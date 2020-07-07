 

Младенец родился с противозачаточной спиралью

07.07.2020, 7:07, Разное

Нечто совершенно удивительное случилось на днях во Вьетнаме. Там появился на свет младенец, который вышел из родовых путей вместе с  противозачаточной спиралью его матери.

Эту спираль неназванная 34-летняя мать ребенка установила в матку два года назад, так как не хотела забеременеть нежеланным младенцем. 

При правильной установке, внутриматочная спираль блокирует продвижение сперматозоидов в полость матки, повреждает их, а также влияет на жизнеспособность яйцеклеток и не позволяет оплодотворенной яйцеклетке прикрепиться к стенке матки. Спираль содержит в себе компоненты из меди или гормональные средства. 

Однако по каким-то причинам у данной женщины спираль либо однажды сместилась со своего места, либо изначально была неправильно установлена и 9 месяцев назад женщина внезапно забеременела.

У нее уже подрастают двое детей и она очень не хотела третьего, но после такого "киндер-сюрприза" она все-таки не стала делать аборт и согласилась вынашивать эмбрион. 

Ребенок родился совершенно здоровым в больнице Хайфонг и акушер Чан Вьет Фуонг, принимающий младенца, был шокирован, когда увидел, что вместе с ним находится какой-то предмет. Ребенок  вскоре схватил этот предмет и крепко зажал  в своем кулачке. При близком рассмотрении акушер опознал в предмете внутриматочную противозачаточную спираль.

Акушер сфотографировал младенца вместе с зажатой в руке спиралью  и эти фотографии попали в сеть, став вирусными и разойдясь по мировым СМИ.

Акушер предположил, что младенец "захватил" спираль с собой во время продвижения из матки наружу через влагалище, а не рос вместе с ней в плодном пузыре все 9 месяцев. Однако последнее пока никто не опроверг как вероятность. 



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