Семья вампиров из Диллсборо, Северная Каролина

07.07.2020, 7:07, Разное

Весной 1788 года в небольшой шахтерский поселок Диллсборо в американском штате Северная Каролина приехала зажиточная семья Элфорт. Никто о них ничего не знал, но возникли слухи, что они были в дальнем родстве с британской королевской семьей.

Элфорты купили земельный участок у реки и построили на нем большой и красивый дом в колониальном стиле. Глава семьи звался доктором Элфортом. В нескольких комнатах своего дома на первом этаже он открыл аптеку и частную клинику.

Первоначально жители общины были очень рады, что в их поселение приехал новый доктор, но такое отношение длилось недолго.

Однажды к новому врачу обратились за помощью двое мужчин. Они не страдали смертельно опасными заболеваниями и просили у него всего лишь лекарство от подагры, но вскоре после визита к врачу оба внезапно скончались один за другим (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Оба мужчины имели большое уважение в общине и у них остались жены с детьми, поэтому их смерть вызвала сильный гнев у поселенцев. Они ругали доктора и уже были готовы напасть на его дом, но местный управляющий сумел их успокоить. Наступил мир.

Однако через несколько месяцев юная дочь этого управляющего была найдена мертвой в своей постели, а на ее шее были видны два свежих прокола. Жена управляющего клялась, что когда входила в ее комнату, то успела заметить темную фигуру, которая нависла над кроватью ее дочери.

Женщина громко закричала от страха, она подумала, что в комнату залез грабитель, а фигура тут же метнулась куда-то в сторону и пропала. Когда женщина подбежала к кровати девочки, то застала ее уже мертвой.

Этот инцидент вызвал в городе еще больше волнений. Вспоминая странную смерть двух мужчин, а теперь и девочки, многие местные жители заговорили о том, что среди них есть вампир или даже группа вампиров.

Страх был таким сильным, что многие люди перестали выходить из домов после наступления темноты и по ночным улицам ходили лишь вооруженные ружьями мужчины, пытаясь найти и поймать вампира.

Им не удалось обнаружить никого подозрительного, кроме чего-то черного и очень крупного, что однажды быстро пролетело по небу над их головами.

Прошло еще несколько ночей и случился новый смертельный инцидент. Поздней ночью в дом своего дедушки прибежал мальчик и сказал ему, что на его семью напало какое-то существо. Дед тут же схватил свое ружье, позвал на помощь двух соседей и они побежали к дому пострадавших.

Внутри они нашли тела двух взрослых людей – родителей мальчика, и двух его маленьких сестер. Все четверо были мертвы и у всех были проколы на шее.

Весь район теперь находился в состоянии паники, сюда были вызваны солдаты и они обыскивали каждое укромное место в попытке найти загадочного монстра-вампира. Но все было тщетно. Постепенно и эти волнения улеглись, а к февралю 1789 года тут снова стало тихо и спокойно.

Однако загадочный монстр лишь пережидал и когда люди успокоились, он снова вышел на охоту. Но теперь его уже поджидали. Как только странная темная фигура проникла в поселение, бдительные соседи заметили ее, вспугнули и темная фигура кинулась бежать прочь вниз по склону холма.

Она бежала прямо к участку семьи Элфорт, к их большому и красивому дому.

Когда разъяренная толпа добралась до дома Элфортов, они стали просить впустить их в дом, потому что в доме укрылся убийца-вампир. Им открыл доктор Элфорт и, услышав объяснения, наотрез отказался впускать селян в свою собственность.

Людей его отказ взбесил еще больше и даже появление шерифа не успокоило их. Они выволокли доктора Элфорта из дома, привязали к дереву и стали обыскивать комнаты в доме. И сразу же поняли, что тут происходит что-то странное.

Первым делом они увидели, что в спальнях на верхнем этаже, где предположительно должны были жить супруги Элфорт и их сын, никого нет. Кровати там стояли заправленными и было ясно, что в них давно никто не спал. А когда люди ворвались в комнаты на первом этаже, то нашли в них три пустых ящика, похожих на гробы. В одном из них лежала жена Элфорта и она была жива. Когда люди вытащили ее из гроба, она стала шипеть на них как змея, а потом начала сыпать проклятиями.

Толпа вытащила жену Элфорта на улицу и в присутствии шерифа все Элфорты были объявлены вампирами, а потом доктора Элфорта и его жену повесили на дереве, а их тела сожгли до тла.

У Элфортов был еще 15-летний сын, но его так и не нашли ни живым, ни мертвым. Вероятно он сбежал, когда толпа ворвалась в их дом, и убежал далеко, потому что в этом округе больше странных вампирских убийств после той ночи не происходило.