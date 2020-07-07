Модернизированные сирийские МиГ-29 не смогут остановить авиаудары Израиля по Сирии

07.07.2020, 7:06, Разное

Paul Iddon Contributor

В то время как новые модернизированные истребители МиГ-29 Fulcrum, которые сирийские ВВС вроде бы получили от России, помогут обновить их устаревший и изношенный арсенал, маловероятно, чтобы они смогли сдержать или остановить продолжающиеся израильские авиаудары по Сирии.

Сирийский МиГ-29. (Скриншот из видео Министерства обороны Сирии) МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СИРИИ

30 мая сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило, что РФ поставила Сирии «вторую партию модернизированных истребителей МиГ-29», которые «более эффективны, чем их предыдущее поколение».

Источник не уточнил, когда была доставлена ​​первая партия, просто указав, что церемония передачи прошла на российской авиабазе Хмеймим на западе страны. Затем самолеты разлетелись по различным базам по всей стране.

Российское информационное агентство ТАСС также сообщило, что российское посольство в Сирии подтвердило доставку самолетов, а также заявило, что это была вторая партия модернизированных МиГ-29, поставленных в Сирию, опять же не уточняя, когда была доставлена ​​первая партия или сколько всего новых МиГов было поставлено в сирийские ВВС.

Российское посольство также написало в Твиттере, что самолеты уже использовались для миссий в стране.

Предполагаемая поставка совпала с поставкой Россией истребителей Миг-29 без опознавательных знаков союзнику РФ в гражданской войне в Ливии – Ливийской национальной армии (LNA) генерала Халифы Хафтара. Неясно, пытались ли РФ и Сирия скрыть эту поставку, утверждая, что РФ поставила современные МиГ-29 Сирии.

В любом случае, военно-воздушные силы Сирии могут теперь использовать несколько новых МиГ-29-х. Недавние кадры показали, в насколько изношенном и плохом состоянии находится существующий флот МиГ-29-х после почти десятилетия войны и бесчисленных бомбардировок по всей стране.

Но даже если Сирия получила на вооружение новые и модернизированные МиГ-29-е, эти самолеты вряд ли помешают Израилю продолжать, относительно безнаказанно, наносить авиаудары по Сирии.

За последние семь лет Израиль нанес сотни ударов по Сирии, по целям, которые, по его мнению, связаны с присутствием Ирана в этой страдающей от войны стране. Это делается для того, чтобы не дать Ирану создать постоянное стратегическое военное присутствие в стране, которое, как опасается Израиль, может существенно укрепить противника Израиля – Хизбаллу в Ливане и, возможно, даже в самой Сирии, где Израиль хочет помешать группировке создать «второй фронт» рядом с Голанскими высотами.

ПВО Сирии не смогли предотвратить ни одного авиаудара Израиля.

Они успешно сбили израильский F-16 в феврале 2018 года после атаки на военную авиабазу Тияс. Пилоты смогли вернуть самолет в израильское воздушное пространство и катапультироваться.

Израильский F-15 во время авиашоу на церемонии выпуска пилотов ВВС Израиля на базе Хатзерим в пустыне Негев, недалеко от южного израильского города Беэр-Шева, 27 июня 2019 года. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

Расследование инцидента, проведенное израильскими военными, показало, что причиной гибели самолета была «профессиональная ошибка» . Другими словами, сирийской ПВО в этом случае просто повезло.

В октябре 2018 года, когда израильтяне наносили удары по целям в западной сирийской провинции Латакия, по ним были выпущены сирийские ракеты. Однако вместо того, чтобы поразить израильские самолеты, они случайно попали в российский морской патрульный самолет, убив всех 15 человек на борту.

РФ обвинила Израиль и пообещала улучшить устаревшую противовоздушную оборону Сирии. Москва незамедлительно доставила в Дамаск зенитные ракеты большой дальности, которые сейчас являются самыми передовыми в сирийском арсенале ПВО.

Несмотря на то, что Дамаск владеет этими ракетами уже более года, он так и не добился успеха в отражении атак израильских самолетов.

Стоит отметить, что израильские самолеты часто наносят удары по стационарным целям в Сирии (вероятно, с помощью противотанковых ракет «Попай»), оставаясь в воздушном пространстве Ливана. Сирия часто заявляет, что ее системы ПВО успешно сбивают входящие ракеты, выпущенные израильскими самолетами. Несмотря на такие заявления, Израиль, похоже, по-прежнему не сталкивается с серьезными препятствиями, когда речь идет о поражении в Сирии целей, которые он считает потенциальной угрозой.

Кроме того, даже когда израильские самолеты попадают в воздушное пространство Сирии, они остаются незамеченными или могут успешно блокировать противовоздушную оборону Сирии или уклоняться от её ракет. И это вряд ли изменится, даже если Сирия сейчас имеет модернизированные МиГ-29, и даже если эти МиГ-29 вооружены очень грозными ракетами класса В-ВМ NPO R-77, российским эквивалентом американских AIM-120 AMRAAM.

Джастин Бронк, научный сотрудник лондонского аналитического центра Royal United Services Institute, специализирующийся на боевой авиации и технологиях, говорит, что новые МиГ-29 действительно придадут «импульс кампании воздушных бомбардировок режима Асада, учитывая крайнюю изношенность его боевой авиации».

«Однако, с точки зрения создания проблем для израильских вторжений в сирийское воздушное пространство и нанесения ударов, у них вряд ли будет много вариантов», – сказал он.

Это связано с тем, что израильские самолеты имеют гораздо более современную и чувствительную аппаратуру, системы вооружений и комплекты средств защиты, чем их сирийские коллеги, «и управляются пилотами, которые гораздо лучше подготовлены к воздушным боям».

«Даже если они будут оснащены R-77, мне представляется, что сирийские экипажи, управляющие недавно поставленными МиГ-29-ми, будут давать израильским ударам достаточно свободного пространства!» сказал Бронк.