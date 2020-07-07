АКРА: пандемия подтолкнула мир к низкоуглеродной модели бизнеса

07.07.2020, 6:59, Новости дня

Кризис в мировой экономике из-за коронавируса COVID-19 ускорит ее декарбонизацию. К такому выводу пришли в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве. Эксперты подчеркивают, что РФ необходимо следовать этой тенденции, чтобы минимизировать существующие риски.

По мнению АКРА, недостаточно активное снижение выбросов парниковых газов может привести к обвалу доходов от экспорта. Ведь в будущем иностранные регуляторы могут трактовать несоблюдение экологических стандартов как вариант демпинга. И тогда за ввоз товаров придется платить дополнительные пошлины.

К низкоуглеродной модели бизнеса компании подталкивают даже их инвесторы. Так, например, австралийско-британский концерн "Рио Тинто" полностью вышел из угольного бизнеса.