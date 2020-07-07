Дело об убийстве ветерана в Калужской области передано в суд

07.07.2020, 6:30, Новости дня

Прокуратура направила в Калужский областной суд дело об убийстве ветерана Великой Отечественной войны в Малоярославце Калужской области, сообщили в Генпрокуратуре России.

«Прокуратура Калужской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Малоярославецкого района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1, 3 ст. 158 УК РФ (кража), п. «в, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). <…> Уголовное дело направлено в Калужский областной суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры России.

По версии следствия, в августе 2019 года обвиняемый пришел домой к своему знакомому – 92-летнему ветерану Великой Отечественной войны, инвалиду и попросил у него денег в долг. Ветеран передал ему около 400 рублей, но мужчина посчитал сумму недостаточной. Обвиняемый напал на ветерана, нанес ему более 40 ударов по голове и телу руками и деревянной тростью. От ударов пожилой мужчина умер.

«Обвиняемый после содеянного похитил из квартиры ветерана 50 тыс. рублей и скрылся», – уточняется на сайте ведомства.

По версии следствия, это не единственное преступление, к которому причастен мужчина. Обвиняемый обманул двух женщин – он взял у них более 35 тыс. рублей за оказание услуг по установке пластиковых окон и остеклению балконов, но работы не произвел. Мужчина также совершил хищение телефона из магазина, где производился ремонт техники. Кроме того, он совершал хищение газового водонагревателя и секционных батарей из чужой квартиры.

Напомним, 24 августа 2019 года под Калугой убили 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Погибший – Борис Игнатьев 1926 года рождения – был призван в армию в январе 1944 года, до января 1945 года принимал участие в боевых действиях на территории Европы, был снайпером.