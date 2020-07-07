Экс-министр Украины сделал заявление об аферах Порошенко при Зеленском

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07.07.2020, 6:23, Разное

Во время предвыборной гонке Владимир Зеленский заявлял, что сделает все, чтобы Петр Порошенко и все его приспешники ответили за свои преступления. Похоже, обещание забыто, ведь экс-президент продолжает творить махинации за его спиной.

Виктор Суслов знает, то финансовая мафия Порошенко проворачивает аферу на рынке страны с помощью своих людей в Национальном банке (НБУ). Именно поэтому однажды партия Петра Порошенко выступала против увольнения Якова Смолия. До недавнего времени он занимал пост главы НБУ.

Порошенко говорил, что Смолий – очень ценный кадр, и нельзя допустить его отставки. Экс-министр считает, что таким высказыванием Порошенко, по сути, демонстрировал свое желание продолжать контролировать Национальный банк.

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Публикация от Петро Порошенко (@petroporoshenko) 15 Июн 2020 в 2:37 PDT

Суслов также напомнил, что в 2019 году НБУ проводил ревальвацию валюты Украины. Сначала курс составлял 28 гривен, но потом был доведен до 24. “При этом ОВГЗ продавали нерезидентам в гривне. Понятно, что при выходе, при обратной конвертации на одном курсе огромный выигрыш”, – цитирует эксперта РИА ФАН. Это принесло огромный доход “финансовым спекулянтам в мире”, считает Виктор Суслов.



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