 

Васильев показал свою квартиру: Пространство серебряного века

07.07.2020, 6:23, Разное

У Александра Васильева хороший вкус. Он не раз доказывает это в передаче “Модный приговор”. Но утонченность телеведущий демонстрирует не только в одежде, но и интерьере.

В своем инстаграм-аккаунте историк моды опубликовал девять фотографий своей квартиры, которая находится в городе Зеленоградске Калининградской области. В ней располагаются антикварная мебель, картины, статуэтки…

Васильев отметил, что показывает квартиру не в целях хвастовства. Он сделал это, чтобы многие могли брать пример. “В некогда руинированной коммуналке можно воссоздать аутентичное пространство серебряного века”, – подчеркнул телеведущий.

Александр Александрович написал, что рад будет почитать советы, но в ответ подписчики оставили только хвалебные комментарии. По мнению одного из пользователей Сети, в такой квартире хочется забыть о суете и наслаждаться полезным досугом, например, чтением книг. “Представляю, какая энергетика в Ваших жилищах”, “Ощущение уютного Парижа”, “Очень изыскано”, – написали другие фолловеры.

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Публикация от Александр Васильев (@alexandre_vassiliev) 6 Июл 2020 в 4:36 PDT

Напомним, недавно Александр Васильев высказался о внешнем виде Ларисы Гузеевой. Историк моды дал советы телеведущей. Почему он назвал ее “кассиршей из магазина”, ранее писали Дни.ру.



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