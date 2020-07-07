Мнение: Поклонского опять достают лохи-обманутые дольщики и “эта страна”

07.07.2020, 6:18, Разное

Некоторым людям наглость и хамство заменяют совесть. Таков г-н Сергей Полонский. Вынужден торчать в России. Сегодня ему предъявил претензии обманутый дольщик в башне Федерация в Москва-сити. Полонского “достали” эти лохи-терпилы, а еще “эта страна”, в которой его вместо тюремного срока лет в пять, спасибо адвокатам, отпустили на свободу, так как срок давности по делу вышел – прямо из зала суда. Отсидел он в итоге всего несколько месяцев. Хотя и был экстрадирован из-за бугра по уголовному делу.

А люди лишились огромных денег – квартиры шли по 2-5 тысяч за квадрат. И продолжают, понимаешь ли, преследовать, доставать. Но Сергей Полонский – феноменальная личность. Вас кинули – сидите и не вякайте. Он семинары по лидерству и успешности вел, где рассказывал, что лох – это судьба. А вор, видимо, – призвание.

Бывшей владелец девелоперской компаний “Миракс Групп” Сергей Полонский шел в ресторан – пожрать, но так и не попал, поскольку путь ему преградил обманутый дольщик “Кутузовской мили”. Полонский, оправдывая свою скандальную репутацию, устроил зевакам настоящий концерт – с руганью, криками, эфиром в инстаграм и мордобоем.

Потасовку пресекли сотрудники Росгвардии и службы безопасности башни. “Эта страна”, – он стал кричать и петь, когда его попросили присесть и успокоиться.

Вор, кстати, вполне реальный. Ощущает себя отлично. Похитил более 2,6 млрд руб. у дольщиков жилого комплекса «Кутузовская миля», согласно материалам Уголовного дела, и вывел как минимум 1,5 млрд руб. на строительство других проектов, включая башню «Федерация». Потом купил себе остров в Камбодже. Его объявили в международный розыск — на тот момент он находился в Камбодже. Экстрадировали в Россию за нарушение миграционного законодательства. На родине в июле 2017 года его приговорили к пяти годам лишения свободы, но из-за истечения срока давности дела его освободили в зале суда. Строительство «Кутузовской мили» было остановлено в 2009 году после возведения всего пяти этажей. Из недостроя было продано 103 квартиры из 379, все покупатели признаны потерпевшими. И плевать он на них хотел. Ходит на свободе, и отлично себя чувствует.

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