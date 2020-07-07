В Киеве захотели ввести в Донбасс миротворцев ОБСЕ

07.07.2020, 6:08, Новости дня

Киев рассматривает возможность ввода в Донбасс миротворцев ОБСЕ, сообщил вице-премьер Украины Алексей Резников в эфире телепередачи «Свобода слова» на канале ICTV.

«Изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не было. Но формально, юридически это возможно», – приводит слова Резникова РИА «Новости».

По словам вице-премьера Украины, миротворцы ОБСЕ могут быть тем вариантом, на который «возможно, та сторона готова была бы согласиться».

В минувшую пятницу в Берлине состоялась встреча политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция), по итогам которой замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак заявил, что из-за позиции Киева по вопросу особого статуса Донбасса договориться не удалось.

Ранее в ЛНР и ДНР предупреждали, что не признают закон об особом статусе Донбасса, если он будет согласован Украиной с назначенными Киевом «представителями» региона.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках Киева протолкнуть «хорватский вариант», а также идее назначить собственных «представителей Донбасса» в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ), задачей которой является фиксация выполнения/невыполнения Минских соглашений.