 

Мнение: О приближающемся обнулении русской нации

07.07.2020, 6:06, Разное

Ну вот и посыпались подарочки электорату от всенародно обнулённого президента суверенной сверхдержавы. А вы чего хотели?

И дело даже не в том, что уже началось самое масштабное обнуление обязательств государства, от пересмотра сотен законов до переноса в бесконечность сроков исполнения социальных обещаний и правительственных программ. Тут хуже. Можно сказать, началась планомерная подготовка к фактическому обнулению самих россиян. Или в первую очередь – с учётом национального состава России и ряда неприкасаемых её народностей – к обнулению русских.

Их, покорных и смиренных, всё равно будут менять на совсем уж безропотных, зато работящих.

На победном совещании с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Владимир Путин заявил, что нужно двигаться дальше. #Россия, по его словам, нуждается в притоке новых граждан …, в привлечении людей из-за границы. Якобы потому, что с развитием экономики уже не хватает, а скоро это будет очень заметно: не будет хватать рабочих рук. Это становится реальным объективным ограничителем экономического роста в стране. По мнению нынешнего президента, это одна из самых серьёзных проблем. И решать её нужно за счёт привлечения трудовых мигрантов.

В принципе, каждому видно, кого Россия привлекает из-за рубежа, особенно из ближнего зарубежья. Достаточно пройти мимо любой стройки. Высокой квалификацией там и не пахнет…

О чём говорит вот такой поход Владимира Путина к стимулированию экономики за счёт мигрантов?

Первое: все усилия по модернизации, автоматизации, роботизации производственных процессов пошли прахом. Про обещание создать миллионы высокотехнологичных рабочих мест теперь официально забыто: #деньги ушли на джеты и яхты элиты.

Второе: все усилия по повышению зарплат работников, особенно там, где есть дефицит рабочей силы, а также все программы приближения производств к местам, где рабочих рук избыток, накрылись медным тазом.

Третье: все усилия по снижению скрытой безработицы в российской провинции, да хоть с применением вахтового метода, также не увенчались успехом, несмотря на то, что там традиционно был избыток рабочих рук, а не их дефицит.

И вывод: #экономика России остаётся архаичной, монополизированной, огосударствлённой, в которой бал правят не национальные интересы или вопросы развития, а оборзевшие от безнаказанности госменеджеры и ближние друзья-олигархи.

Поэтому для архаичной экономики нефтяной качалки и гигантской стройки квалифицированные кадры не нужны. Точно так же, как не нужны олигархам думающие, грамотные, свободные люди. Норму прибыли принесёт и бесправный, дешёвый таджик или киргиз – не умением, так числом. Для поголовного их наплыва в Россию предложено снять все препоны.

А русские – пусть беднеют и вымирают. Всё равно их слишком много для страны-бензоколонки.

Все довольны таким результатом обнуления?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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