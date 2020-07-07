Пожар на территории бизнес-центра в Санкт-Петербурге потушен

07.07.2020, 5:55, Новости дня

Спасателям удалось ликвидировать пожар на территории бизнес-центра "Торгбыттранс" в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает управление МЧС региона.

Ночью во вторник, 7 июля, на территории бизнес-центра "Торгбыттранс" вспыхнули автомобильная цистерна и восемь машин, находящихся рядом. Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Пожар был полностью ликвидирован в 4:15, передает РИА Новости. В тушении принимали участие 45 человек личного состава, привлекалось 12 единиц специальной техники.

Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало.