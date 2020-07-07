 

Пожар на территории бизнес-центра в Санкт-Петербурге потушен

07.07.2020, 5:55, Новости дня

Спасателям удалось ликвидировать пожар на территории бизнес-центра "Торгбыттранс" в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает управление МЧС региона.

Ночью во вторник, 7 июля, на территории бизнес-центра "Торгбыттранс" вспыхнули автомобильная цистерна и восемь машин, находящихся рядом. Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Пожар был полностью ликвидирован в 4:15, передает РИА Новости. В тушении принимали участие 45 человек личного состава, привлекалось 12 единиц специальной техники.

Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Малые противолодочные корабли СФ начали учения в Баренцевом море

09.05 / “Защита от авантюристов”. В Грузии назвали причину отзыва своего посла из Украины

07.07 / 200 тысяч жителей оккупированного Донбасса получили российские паспорта – Резников

25.05 / Захватившему отделение банка в центре Москвы предъявлено обвинение

03.05 / Онищенко рассказал о создании коронавируса пять лет назад

25.04 / Предварительные испытания РСЗО «Ольха-М» завершились на Украине

27.05 / В Госдуме предложили запретить рекламную деятельность Facebook в России

30.04 / Расследование: больницы в РФ закупали аппараты ИВЛ по завышенным ценам у фирм-посредников, оформленных на подставные лица

02.05 / Карлсен обыграл Лижэня и вышел в финал шахматного онлайн-супертурнира

23.06 / Беларусь: возможны ли изменения?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска