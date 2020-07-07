 

Стало известно о состоянии добровольцев, вакцинированных от COVID-19 в Сеченовском университете

07.07.2020, 5:55, Новости дня

Глава Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук рассказала о состоянии здоровья добровольцев, принимавших участие в испытании вакцины от коронавируса COVID-19 в Сеченовском университете. Первая группа добровольцев была вакцинирована три недели назад, вторая – две недели назад, напоминает РИА Новости.

Смолярчук рассказала, что у испытуемых была выявлена незначительная поствакцинальная реакция, сходная с реакциями на любые другие вакцины. Это – покраснение кожи в месте укола, у некоторых – повышение температуры, боли в суставах, головная боль, першение в горле. Такая реакция была минимально выраженной и продержалась не дольше суток, в настоящее время все добровольцы чувствуют себя хорошо. Врачебного вмешательства не потребовалось.

Врач добавила, что лабораторные показатели испытуемых также в пределах нормы, опасений нет. 15 и 20 июля при условии хорошего самочувствия добровольцы будут выписаны.

Если вакцина покажет свою эффективность, ее будут применять и в России, и за рубежом. Вакцина не предполагает введения в организм вируса ни в живом, ни в инактивированном виде. Она создана путем биотехнологического процесса, что означает, что при вакцинации человек не может заболеть.

Параллельно с Сеченовским университетом испытания вакцины от коронавируса проводит Минобороны совместно с создавшим препарат НИЦ имени Гамалеи. После двух недель испытаний добровольцы чувствуют себя хорошо.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Турнир UFC 249: Алексей Олейник одержал верх над Фабрисио Вердумом

21.05 / В Краснодарском крае продлили режим карантина до 6 июня

28.05 / Пентагон решил предоставить Украине военную помощь на 125 млн долларов

30.04 / Попова рассказала о безопасности работы предприятий в условиях пандемии

18.04 / В мире: Коронавирус наказывает Латвию за русофобию

30.04 / Песков назвал митинг в Северной Осетии ярчайшим проявлением несознательности

25.04 / Исследование: большинство американских заключенных могли заразиться коронавирусом

25.04 / «Ракета Победы» вывела на орбиту «Прогресс МС-14» с данными «Бессмертного полка»

09.06 / В РФ предложили запретить госзакупки масок за рубежом

19.05 / В США федеральное большое жюри рассматривает причастность Коломойского к отмыванию сотен миллионов долларов – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска