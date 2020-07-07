Стало известно о состоянии добровольцев, вакцинированных от COVID-19 в Сеченовском университете

07.07.2020, 5:55, Новости дня

Глава Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук рассказала о состоянии здоровья добровольцев, принимавших участие в испытании вакцины от коронавируса COVID-19 в Сеченовском университете. Первая группа добровольцев была вакцинирована три недели назад, вторая – две недели назад, напоминает РИА Новости.

Смолярчук рассказала, что у испытуемых была выявлена незначительная поствакцинальная реакция, сходная с реакциями на любые другие вакцины. Это – покраснение кожи в месте укола, у некоторых – повышение температуры, боли в суставах, головная боль, першение в горле. Такая реакция была минимально выраженной и продержалась не дольше суток, в настоящее время все добровольцы чувствуют себя хорошо. Врачебного вмешательства не потребовалось.

Врач добавила, что лабораторные показатели испытуемых также в пределах нормы, опасений нет. 15 и 20 июля при условии хорошего самочувствия добровольцы будут выписаны.

Если вакцина покажет свою эффективность, ее будут применять и в России, и за рубежом. Вакцина не предполагает введения в организм вируса ни в живом, ни в инактивированном виде. Она создана путем биотехнологического процесса, что означает, что при вакцинации человек не может заболеть.

Параллельно с Сеченовским университетом испытания вакцины от коронавируса проводит Минобороны совместно с создавшим препарат НИЦ имени Гамалеи. После двух недель испытаний добровольцы чувствуют себя хорошо.