СБУ заблокировала канал утечки персональных данных из баз Государственной фискальной службы

07.07.2020, 5:54, Новости дня

В Хмельницком Служба безопасности Украины пресекла канал утечки персональных данных из баз Государственной фискальной службы, об этом в пресс-службе ведомства сообщили 6 июля.

По данным следствия, бывший сотрудник Главного управления фискальной службы в Хмельницкой области после выхода в отставку организовал преступную группу, которая собирала и передавала заказчикам данные с ограниченным доступом из автоматизированных информационных баз ГФС. В состав преступной группы входили действующие сотрудники налоговой службы.

Правоохранители задержали организатора преступной схемы во время передачи несанкционированно полученной информации заказчику. Проверяется версия об использовании указанного канала получения информации и представителями так называемых “Л/ДНР”.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника и его приспешников были изъяты компьютерная техника и флеш-накопители, содержащие информацию с ограниченным доступом, отметили в СБУ.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации), ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Организатору нелегальной схемы сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности его сообщников из Государственной фискальной и налоговой служб.