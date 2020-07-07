Минобороны раскрыло сведения о состоянии вакцинированных от коронавируса

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07.07.2020, 5:48, Новости дня

Министерство обороны РФ раскрыло сведения о состоянии здоровья второй группы участников испытаний вакцины от коронавируса.

«По прошествии двух недель с момента вакцинации состояние здоровья второй группы участников испытаний вакцины от коронавируса, проводимых Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, стабильно хорошее, осложнений или побочных реакций нет», – приводит слова представителя военного ведомства ТАСС.

Заведующая терапевтическим отделением госпиталя, врач-соисследователь Светлана Волчихина уточнила, что уже прошел экватор нахождения добровольцев в стационаре. «Впереди еще две недели пребывания у нас в лечебном учреждении. Сегодня мы взяли образцы крови для того, чтобы посмотреть как работает их иммунитет», – сказала медик.

По словам Волчихиной, на следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам будет введен второй компонент вакцины. «Бустерный» вариант вакцинации предполагает дополнительное усиление защитных функций организма и увеличение продолжительности защиты в результате повторного введения препарата.

Все добровольцы находятся под постоянным медицинским контролем, ежедневно проводятся осмотры, берутся необходимые анализы, предусмотренные протоколом испытаний и необходимые для изучения интенсивности гуморального иммунного ответа.

Напомним, клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на первой группе из 18 добровольцев начались 18 июня в госпитале Бурденко. Спустя пять дней к ним присоединилась вторая группа. Эксперимент планируется завершить к концу июля. Параллельно испытания вакцины идут в гражданском Сеченовском университете.

По условиям эксперимента даже после четырехнедельного нахождения в больнице по прибытии в часть военнослужащий должен внимательно следить за своим самочувствием, чтобы в случае возникновения каких-либо симптомов респираторного заболевания немедленно сообщить врачам. Однако в остальном никаких ограничений у вернувшихся не будет, и после выписки из госпиталя они смогут проводить время на свежем воздухе.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что уверенность в надежности и эффективности вакцины от нового коронавируса должна быть стопроцентной.



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