Журналист раскрыл детали разговора Путина и Лукашенко об объединении России и Белоруссии

07.07.2020, 5:37, Разное

Разговор состоялся полтора года назад в Шанхае на встрече делегаций двух стран. С обоих сторон присутствовало пять человек, рассказал Венедиктов.

По словам журналиста, Владимир Путин предложил Александру Лукашенко объединить Россию и Белоруссию. Батька в ответ заявил, что у него “своя страна”.

В конце переговоров, когда лидеры готовились прощаться, Лукашенко неожиданно подошел к Путину, взял его за пуговицу и заявил, что согласен, рассказал Венедиктов.

Российский лидер, со слов журналиста, растерялся и переспросил, что имеет в виду белорусский коллега. Тот уточнил, что согласен на все. “Ты президент, я вице-президент. А на следующий год наоборот”, – пересказал Венедиктов слова Лукашенко.

Журналист заявил, что позже факт такой беседы ему подтвердил один из членов белорусской делегации. Между двумя странами идет торг, и выдвигаемые Москвой условия Александра Лукашенко не устраивают, сказал Алексей Венедиктов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Лукашенко берет Путина за пуговицу. И говорит: "Я согласен". Путин растерялся: "На что согласен?". "На все согласен, Владимир Владимирович

— Белоконь (@Katamarinaki) July 6, 2020

Переговоры об углубленной интеграции Россия и Белоруссия ведут уже два года. Москва настаивает на более тесном партнерстве. Минск предлагает для начала урегулировать экономические проблемы, включая цены на энергоносители для республики, а затем возвращаться к политическим вопросам.

При этом Лукашенко неоднократно говорил, что не пожертвует суверенитетом Белоруссии в обмен на интеграцию с Россией. Гарантом независимости страны он называл блок НАТО.