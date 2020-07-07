Мнение: Звезда Голливуда Элайджа Вуд за 225 долларов поддержал белорусскую оппозицию

07.07.2020, 5:11, Разное

Кто-то скажет, какая же продажная шкура – этот “хоббит Фродо из “Властелина колец”. Взял и за 225 долларов поддержал белорусскую оппозицию. Ту, которая поначалу в выборах участвовала, а потом, по мнению многих, Александр Грыгорьевич Лукашенко взял и жестко зачистил “поляну”, потому что “была возможна дестабилизация обстановки в стране”, по его словам. Ну и видимо, посадили кандидатов. Выборы пройдут, может и отпустят.

И вот казалось бы, 225 долларов. Как же можно за 225 долларов поддерживать непонятно кого. А вдруг это – настоящие преступники. Чикатилло тоже поддержишь? Поддержит. Анекдот знаете? Одну старушку злодей убил за десять копеек – ужасно. Но ведь десять старушек – уже рубль. Так, может, Элайджа Вуд, чья карьера в полном ауте, таких обращений записывает по 100 в неделю? Не исключено, кстати, с учетом того, что ему вообще(!) все равно что говорить и кого поддерживать. И самого Лукашенко может поддержать, скажет: “Все правильно сделал, сажать надо гадов всяких!” Главное, платите 225 долларов. Такса четкая. Сервис, кстати, еще и комиссию берет – 20%. Так что актеру достанется 180 долларов.

В свое время у россиян были большие претензии к Моргану Фримену. Но актер играет. Он за ролик антироссийский деньги получил. Вот и Роберту Де Ниро за то, чтобы он со сцены сказал: “Фак ю, Трамп!”, как оказалось, тоже демократы проплатили. И не миллионы. Счет идет на тысячи долларов. Но он говорит, что его убеждения не пострадали, потому что “в глубине души он так и думает”.

А видеообращение Элайджа Вуд записал в поддержку томящихся в СИЗО Виктора и Эдуарда Бабарико в сервисе Cameo, где любой человек может заказать любое(!) сообщение от знаменитости за деньги. В профиле Вуда написано, что видео от него стоит 225 долларов. И все. Плевать он хотел на Белоруссию. И на Лукашенко тоже. И на Виктора Бабарико и его сына. Деньги решают, что он говорит и какие идеалы и ценности отстаивает. А текст ему выдали. Там отдельной строкой написано, что текст актеры не пишут, для них это роль “камео” – правильно, так называется эпизодическое появление в кадре, чтобы поддержать проект. В данном случае политический.

Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду предъявили следующие обвинения, заключив под стражу: Бабарико-старшего обвиняют в отмывании доходов, уклонении от уплаты налогов и даче взятки, Эдуарда — в уклонении от уплаты налогов.

Первоначальная редакция, как теперь известно, показалась Вуду “слишком длинной”, он попросил сократить. Все-таки берет скромно. Ну и вышло: «Я читал о вашей ситуации и хочу, чтобы вы оставались сильными. Надеюсь, вы скоро выйдете на свободу и эта история с заключением останется в прошлом. Надеюсь, моё сообщение найдёт вас в добром здравии, с вами всё будет хорошо. Держитесь!» — сказал актёр.

Вуд отметил, что записать видео его попросили “друзья из Белоруссии”. Обращение актёра выложила в Instagram девушка Эдуарда Бабарико Александра Зверева. Самая умная, что ли? Или думает, кругом идиоты?! Вообще, по первой реакции было похоже, что так и есть. Но потом все стало ясно. Надо было накладочку Cameo лучше резать. Она, кстати, гарантия от того, что актера не потащат в суд. Видимо, умная Александра и является “незнакомым другом из далекой Белоруссии” – как еще назвать человека, который тебе практически просто так скидывает 225 баксов? Неужели у Лукашенко не найдется еще 225 баксов, чтобы Элайджа Вуд сказал, например: “Я читал об этой ситуации снова, и много думал. Это ужасно, когда люди нарушают закон. Так пусть будут наказаны по справедливости. Голосуйте за президента Лукашенко. Альтернативы, мне кажется, нет. Это видео меня попросили записать друзья из Белоруссии”.

И не расстраивайтесь. Что делать, если этот мир так устроен. И кругом продажные шкуры. У актеров – работа такая.

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