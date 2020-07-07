 

США осудили атаку Пекина на демократию в Гонконге

07.07.2020, 4:53, Новости дня

Коммунистическая партия Китая продолжает разрушать свободный Гонконг, реализуя сценарий, достойный пера Джорджа Оруэлла, заявил в понедельник госсекретарь Майк Помпео.

«Не успели высохнуть чернила на репрессивном Законе о национальной безопасности, как местные власти, действуя по Оруэллу, создали центральное государственное управление национальной безопасности, начали убирать книги с критикой Коммунистической партии Китая с библиотечных полок, запретили политические лозунги и теперь требуют от школ обеспечить цензуру», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США.

По словам Помпео, «до сих пор Гонконг процветал, потому что там допускалась свобода мысли и свобода слова при независимом правосудии. С этим покончено», – констатировал госсекретарь, подтвердив, что США осуждают «неоднократное несоблюдение Пекином своих обязательств по Китайско-британской совместной декларации» и атаку на права и свободы гонконгцев со стороны властей Китая.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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