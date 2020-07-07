 

Выдавали трафик мобильных операторов ОРДЛО за разговоры украинских абонентов. СБУ заявила о разоблачении телефонных нелегалов

07.07.2020, 4:45, Новости дня

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и заблокировали противоправную деятельность организованной группы, которая способствовала работе операторов мобильной связи ОРДЛО – “Феникс” и “Лугаком”. Об этом 6 июля сообщил пресс-центр СБУ.

“Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес жители Житомира и Киева. Они, используя специальное программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование, обеспечивали замену номеров абонентов”, – пояснили в спецслужбе.

Таким образом, злоумышленники выдавали международный трафик с территории ОРДЛО и Российской Федерации за местные телефонные разговоры украинских абонентов, что наносило ущерб репутации Украины как надежного международного партнера в сфере организации связи, сказано в сообщении.

При обысках правоохранители обнаружили компьютерную технику, электронные носители информации, почти 17 000 пакетов операторов мобильной связи Украины, а также документы, доказывающие противоправную деятельность группы.

О задержаниях ее членов в сообщении пресс-центра не говорится.

Сеть “Феникс” с 2015 года запущена в оккупированном Донецке на базе захваченного террористами в ходе боевых действий телекоммуникационного оборудования украинского оператора “Киевстар”. Сеть “Лугаком” действует в оккупированном Луганске с 2016 года, ее собственник – чеченский оператор “Вайнах Телеком”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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