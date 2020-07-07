Бывший посол США в РФ проиграл праймериз губернатора штата Юта

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07.07.2020, 3:48, Новости дня

Бывший посол Соединенных Штатов в РФ Джон Хантсман проиграл праймериз республиканцев перед выборами губернатора американского штата Юта, сообщила The New York Times по итогам обработки 90% бюллетеней.

По сведениям издания, соперник Хантсмана на праймериз – Спенсер Кокс – набрал 36,4% голосов избирателей, в то время как бывший посол США в РФ заручился поддержкой лишь 34,6% принявших участие в голосовании, передает ТАСС.

«Только что мне любезно позвонил Джон Хантсман и признал свое поражение», – сообщил Кокс, поблагодарив избирателей. «Нам предстоит сделать много работы, и мы будем делать ее вместе». По итогам первичных выборов определяется кандидат от Республиканской партии в губернаторы Юты. Выборы губернатора штата запланированы на ноябрь.

Напомним, Хантсман был назначен руководителем американской дипломатической миссии в РФ в октябре 2017 года. В начале августа 2019 года он подал президенту США Дональду Трампу прошение об отставке, а 3 октября завершил работу в Москве.

В связи с предстоящей отставкой Хантсмана в МИД РФ отметили профессионализм дипломата, выразив сожаление, что «внутриполитическая конъюнктура в США не дала реализовать имеющийся потенциал двусторонних отношений».

Перед отъездом в США Хантсман заявил, что будет скучать по России, несмотря на то, что за последние два года посольство стало участником «дипломатической окопной войны».



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