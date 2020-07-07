VOAэкспресс 6 июля 2020

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07.07.2020, 3:45, Новости дня

Коронавирус

Число смертей от коронавируса в США в понедельник превысило 130 000 на фоне нового всплеска заражений, который привлек повышенное внимание к реакции властей на кризис и к усилиям по перезапуску экономики.

Эннио Морриконе

Оскароносный композитор Эннио Морриконе умер в возрасте 91 год. Он написал музыку для около 500 фильмов, и, даже если вы не видели эти картины, вы наверняка слышали их саундтрек. Именно Морриконе принадлежат запоминающиеся композиции из фильмов «Хороший, плохой, злой», «Однажды в Америке», «Профессионал», «Легенда о пианисте» и многие другие.

Памятник Колумбу

Губернатор Мэриленда Ларри Хоган в воскресенье подверг критике власти Балтимора за то, что они позволили демонстрантам сбросить памятник Христофору Колумбу – мореплавателю итальянского происхождения, который первым высадился на берег вблизи американского континента в 1492 году.

Канье Уэст

Одна из наиболее резонансных новостей политики минувших выходных – хип-хоп исполнитель Канье Уэст сообщил, что будет претендовать на президентское кресло. В День независимости США он написал в «Твиттере»: «Мы должны реализовать потенциал Америки, веря в Бога, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов!»

  • Русская служба «Голоса Америки»

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