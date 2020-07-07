Эксперты: продление пребывания Путина у власти нелигитимно

07.07.2020, 3:45, Новости дня

По данным ЦИК России, принятие поправок в Конституцию страны поддержали 77,92% избирателей, против высказались – 21,27%, а явка составила 67,97%. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал итоги «всероссийского голосования» по поправкам, которое проводилось с 25 июня по 1 июля, «триумфальными». Он также отметил, что эти итоги превзошли ожидания, что говорит о высоком уровне доверия населения президенту Путину, а «никакой заказной явки или заказного результата нет и не было».

За рядом поправок – от улучшения социальных программ до необходимости чтить память предков и запрета на однополые браки – скрывались ключевые: обнуление президентских сроков Путина, что позволит российскому президенту оставаться у власти до 2036 года, а также усиление президентской власти. Обращаясь к россиянам в «основной день голосования» (1 июля), президент РФ отметил, что предложенные изменения вступят в силу лишь в случае их одобрения населением, хотя технически поправки уже были приняты Думой РФ и одобрены Советом Федерации наряду с региональными парламентами.

Результаты голосования подверглись критике со стороны оппонентов Кремля и экспертов, заявлявших о фальсификациях, о принуждении граждан к голосованию и о том, что сам формат плебисцита по поправкам, не предусмотренный Конституцией, стал «театральным спектаклем» для придания легитимности власти Путина.

Комиссия Конгресса США по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия США) осудила проведенное голосование, отметив, что плебисцит явился «фальшивым» действом, а его результат «был предрешен задолго до подсчета голосов».

Проблему легитимности власти президента России и политическое будущее страны обсудили в понедельник, 6 июля, эксперты в ходе организованного вашингтонским «Атлантическим Советом» (Atlantic Council) веб-мероприятия под названием: «Новый царь России? Последствия путинского конституционного референдума».

Российский политолог и публицист, эксперт Фонда Либеральной Миссии Лилия Шевцова (Lilia Shevtsova) отметила во время дискуссии, что Россия сегодня находится «на критическом этапе» своего развития, а конституционные изменения и голосование «стали переломным моментом», в том числе и для постпутинского периода в истории России. По мнению Шевцовой, Путин мог найти способы сохранения своей власти без изменений основного закона страны и проведения голосования, однако выбранный Кремлем вариант стал «заключительным актом» в строимой им новой государственной и нормативной системах.

«Кремль предлагает России новую идеологию, закрепляет ценности, заимствованные из советского и досоветского прошлого. И самое главное, что личностное правление больше ничем не ограничено, – говорит российский политолог. – Путин закрывает эпоху Ельцина, Путин закрывает усилия России по модернизации». При этом, добавляет Шевцова, сам президент РФ необязательно может хотеть остаться у власти навсегда, но он подготовил систему для наследования ее следующим поколением людей во властной верхушке.

Однако Лилия Шевцова видит и проблемы, которые ставит перед самим президентом Путиным, правящей верхушкой и страной в целом выбранный путь сохранения власти. Среди них аналитик отмечает то, что президент России не смог разрешить проблему отсутствия легитимности своей власти, тем самым заложив нестабильность в будущее страны.

Политолог выражает опасения, что режим может стать еще более жестким и что изменить его будет сложнее. При этом Лилия Шевцова не видит и возможности раскола среди властных элит, который мог бы привести к положительным изменениям в стране. Даже у тех, кто критически относится к президенту России, не хватит смелости ему противостоять, особенно если при этом нет сильного протестного движения, как было в 2011-12 годах, считает Шевцова. Здесь очень много зависит от способности оппозиции объединиться, отмечает она.

Председатель совета Фонда Бориса Немцова и вице-президент Фонда Свободная Россия, российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза (Vladimir Kara-Murza) подчеркнул, что само употребление слова «референдум» в отношении голосования является ошибкой. Согласно как российскому, так и международному законодательству, проведение референдума предусматривает соблюдения ряда правил, в том числе возможность проведения агитации как «за», так и «против» выставляемого на голосование вопроса, наличие определенных критериев процедур голосования и независимых наблюдателей.

«Ничего из этого не происходило на прошлой неделе. Фактически и сами российские власти не называли происходящее референдумом. Они, и сам Владимир Путин, называли это плебисцитом», – отметил Кара-Мурза. Он добавил, что весь правительственный аппарат был мобилизован для того, чтобы добиться результата – голосования за принятие поправок; на государственных служащих оказывалось прямое давления для участия в голосовании, а избирательные бюллетени в течении недели проведения плебисцита хранились в офисах местных избирательных комиссий без какого-либо независимого надзора и возможности избежать подмены или вброса бюллетеней. Единственные допущенные к голосованию наблюдатели были одобрены властями; при этом представленные международные наблюдатели были не из таких международных организаций, как ОБСЕ или Совет Европы, а «тщательно отобранные союзники Москвы среди крайне правых европейских политиков», констатирует Кара-Мурза.

Он подчеркивает и то, что сохранение власти президентом России является незаконным. «Мы знаем, что его (Путина) режим не основывался на какой-либо избирательной демократической легитимности в течение почти двух десятилетий, по крайней мере, с 2003 года», – говорит оппозиционный политик. Он добавляет, что ранее – во время «рокировки» с Дмитрием Медведевым или президентских выборов 2018 года, к участию в которых не был допущен лидер оппозиции Алексей Навальный – российский президент создавал какую-то видимость демократических процессов; проведенные же сегодня конституционные поправки делают его власть нелегитимной не только фактически, но и юридически.

Владимир-Кара Мурза выражает надежду на то, что политические изменения в России все-таки произойдут, даже если не в ближайшем будущем: «В системе, созданной Путиным, политическая судьба России будет решаться на улицах, а не через урну для голосования. Это не будет на этой неделе или на следующей. Это не будет в следующем месяце или в следующем году, но, безусловно, это произойдет гораздо раньше, чем в 2036 году. Я абсолютно не сомневаюсь в этом».

Бывший посол США в России, а ныне директор Института международных исследований Фримена Спогли при Стэнфордском университете Майкл Макфол (Michael McFaul) отмечает, что выбранный российским президентом путь сохранения власти демонстрирует слабость его режима.

«Если бы Путин был силен, ему бы не пришлось этого делать», – говорит бывший посол США в России, подчеркивая, что популярность президента Путина падает. Майкл Макфол добавляет, что западные аналитики регулярно ссылаются на то, что Запад, возможно, и не хотел бы взаимодействовать с президентом России, но ему необходимо учитывать широкую поддержку населения президенту Путину, которую демонстрируют опросы. Однако в автократических и «полицейских государствах», каким сегодня является Россия, люди могут бояться выражать свое истинное мнение, а опросы населения зачастую проводятся государственными центрами, поэтому доверять результатам подобных опросов нельзя, подчеркивает Майкл Макфол. При этом, говоря о падении популярности президента Путина, бывший посол, в свою очередь, ссылается на проведенный независимой службой изучения общественного мнения «Левада-центр» опрос с открытым типом вопроса, согласно которому сегодня только 25% населения доверяет российскому президенту – в отличие от 69% в 2007 году.

«Это радикальное изменение, предполагающее, что именно поэтому ему нужен был этот плебисцит – чтобы остаться у власти, потому что он нервничает по поводу того, что происходит в обществе», – говорит Макфол. Он добавляет, что Запад должен свести свое взаимодействие с российским президентом к минимуму, как и с рядом других автократических лидеров, чтобы не легитимизовать таким образом его пребывание у власти.

Отвечая на вопрос корреспондента Русской Службы «Голоса Америки» о том, какого внешнеполитического курса Кремля можно ожидать в дальнейшем, Лилия Шевцова отметила, что в данный момент Кремль пытается нормализовать отношения с Западом. Несмотря на враждебность в отношении Запада внутри страны и создания имиджа России как осажденной врагами крепости, Кремль пытается наладить мосты с Европой и организовать диалог с США по ряду причин, в том числе для снятия западных санкций. Также, по видению Кремля, Россия не может быть великой державой и глобальным игроком, находясь в изоляции и полной конфронтации с Западом, отмечает политолог.

«Путин хочет, чтобы Россия вернулась», – говорит Лилия Шевцова. Она добавляет, что в то время как, по мнению, Кремля, Запад находится в замешательстве, Москва стремится предоставить свое видение нового либерального миропорядка, в котором Россия – наряду с США и Китаем – играла бы ключевую роль. По ее словам, высказывания ряда западных политиков, например, президента Франции о необходимости пересмотра отношений с Россией, по сути являются приглашением Москвы к формированию этого нового порядка.

Владимир Кара-Мурза добавляет, что внешняя политика России является отражением политики внутренней. До тех пор, пока путинский режим будет находиться у власти и внутри страны не будут соблюдаться права человека, верховенство закона и принципы демократии, ожидать уважения Россией международного права достаточно сложно. Это может измениться только с восстановлением демократии в стране, заключает российский оппозиционный политик.