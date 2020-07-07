Против Верзилова возбудили дело о двойном гражданстве

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07.07.2020, 3:42, Новости дня

Следователи возбудили уголовное дело о двойном гражданстве в отношении участника арт-группы "Война" и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал адвокат Верзилова Леонид Соловьев.

Он заявил, что его клиента вызвали 7 июля на допрос в Следственный комитет РФ в рамках уголовного дела по статье "неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства либо вида на жительство.

Верзилова подозревают в том, что при наличии гражданства РФ, у него есть паспорт Канады.

Ранее он был допрошен по уголовному делу, возбужденному после несакционированной акции 27 июля – по статьям "организация массовых беспорядков" и "применение насилия в отношении представителя власти".

22 июня Мещанский суд Москвы приговорил Верзилова к 15 суткам ареста по административной статье "мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка" — за нецензурную брань на улице.



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