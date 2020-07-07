 

Киев предложил ввести в Донбасс миротворцев ОБСЕ

07.07.2020, 3:42, Новости дня

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) имеет мандат на ввод миротворцев на юго-восток Украины, сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. В соответствии с этим Киев изучает такую "беспрецедентную возможность" и рассматривает вариант введения миротворцев ОБСЕ на территорию Донбасса.

"Такого никогда не бывало, — подчеркнул Резников. — Но формально, юридически это возможно". Он предполагает, что Донбасс мог бы согласиться на подобный вариант – ввод миротворцев ОБСЕ, передает РИА Новости.

Ранее Киев предлагал ввести в Донбасс миротворцев ООН. Причем миссия должна была развернуться широко, до российской границы.

Введение миротворческого контингента поддержал президент РФ Владимир Путин. Однако он отметил, что миссия должна располагаться только на линии соприкосновения. Ее функцией при этом должно быть только обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ, отметил Путин.



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